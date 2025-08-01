إغلاق مستشفى يعالَج فيه رؤساء الولايات المتحدة بعد الاشتباه بوجود مسلّح

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أُغلق لفترة وجيزة، اليوم الخميس، مستشفى «والتر ريد» الواقع قرب واشنطن الذي يعالَج فيه عناصر الجيش ورؤساء الولايات المتحدة، بعدما أفادت تقارير برصد مسلّح نشط فيه.

رُفعت حالة الطوارئ بعد أن اعتقلت السلطات شخصاً تبيّن أنه يحمل سلاحاً مزيفاً، وفق ما أفادت في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي شرطة مقاطعة مونتغومري في ولاية ميريلاند حيث تقع المنشأة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة سلاح البحرية التي تتولى إدارة المنشأة قد أعلنت في وقت سابق «استجابة الجهاز الأمني لتقارير تفيد بوجود مسلّح نشط محتمل»، وقالت إن «المنشأة أُغلقت».

يتولى الطاقم الطبي في منشأة «والتر ريد» معالجة عناصر الجيش المصابين، كما تضم مستشفى مخصصاً لمعالجة رؤساء الولايات المتحدة وإجراء فحوصهم الطبية السنوية.