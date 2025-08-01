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مطبات هوائية تجبر طائرة على الهبوط ونقل 25 راكباً إلى المستشفى

1
AUGUST
2025
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قالت شركة طيران دلتا إير لاينز إن رحلة جوية تابعة لها كانت متجهة من سولت ليك سيتي إلى أمستردام تعرضت لمطبات هوائية شديدة، مما أسفر عن نقل 25 راكباً إلى المستشفى، واضطرار الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار مينيابوليس- سانت بول الدولي.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، هبطت الطائرة؛ وهي من طراز إيرباص إيه 330 - 900، التي تتسع لأكثر من 250 راكباً، قرابة الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، أمس الأربعاء، وكان بانتظارها فريق الإطفاء والمُسعفون في المطار.

وأفادت شركة الطيران بأن الركاب الـ25 نُقلوا إلى مستشفيات لإجراء الفحوصات وتلقّي العلاج.

وأفادت إحدى ركاب الطائرة بأن الركاب الذين لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان تطايروا داخلها.

وقالت الراكبة ليان كليمنت ناش، لشبكة «إيه بي سي نيوز»، إن «الركاب اصطدموا بسقف الطائرة ثم سقطوا على الأرض. حتى عربات الخدمة ارتطمت بالسقف وسقطت، وأصيب بعض الأشخاص. حدث ذلك عدة مرات، وكان الأمر مرعباً للغاية».

وقالت شركة دلتا، في بيان: «نعرب عن امتناننا لجميع أفراد فرق الطوارئ الذين شاركوا في التعامل مع الحادث».

وتُعد الإصابات الخطيرة الناتجة عن المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية نادرة، لكن العلماء يقولون إنها قد تصبح أكثر شيوعاً مع تغير المناخ الذي يؤثر في التيار النفاث.

 

الشرق الأوسط
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