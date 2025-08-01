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"ناسا تدق ناقوس الخطر".. ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء

1
AUGUST
2025
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أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحذيراً عاجلاً بشأن ظاهرة غريبة تُعرف باسم "الانحراف المغناطيسي في جنوب الأطلسي"، والتي بدأت تتسع وتتحرك بشكل غير مسبوق، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط العلمية حول العالم.

الظاهرة، التي تُعرف علمياً باسم South Atlantic Anomaly (SAA)، تمثل منطقة ضعف شديد في المجال المغناطيسي للأرض، تقع فوق أميركا الجنوبية والمحيط الأطلسي الجنوبي. هذا الضعف يسمح للجسيمات الشمسية عالية الطاقة بالاقتراب من سطح الأرض بشكل خطير، ما يهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تمر عبرها.

بحسب العلماء، تعود أسباب هذه الظاهرة إلى اضطرابات في حركة المعادن المنصهرة داخل نواة الأرض، وتحديداً في منطقة تُعرف باسم "الكتلة الإفريقية منخفضة السرعة"، وهي بنية كثيفة تقع تحت القارة الأفريقية وتؤثر على توليد المجال المغناطيسي، وفقاً لما ذكره موقع "sustainability-times".

ونتيجة لذلك، فإن منطقة من الأرض تشهد انعكاساً جزئياً في القطبية المغناطيسية، ما يخلق "ثغرة" في الدرع المغناطيسي الذي يحمي الكوكب من الإشعاعات الكونية.

الأنظمة الفضائية ليست بمنأى عن هذا الخطر. الأقمار الصناعية التي تمر عبر هذه المنطقة تتعرض لمستويات عالية من البروتونات النشطة، ما قد يؤدي إلى أعطال مؤقتة أو تلف دائم في الأجهزة الحساسة. حتى محطة الفضاء الدولية تمر عبر هذه المنطقة، ما يضطر العلماء إلى إيقاف بعض الأجهزة مؤقتاً لتفادي الخسائر.

الأخطر أن هذه الظاهرة ليست ثابتة، بل بدأت تتحرك نحو الشمال الغربي، وتتوسع في المساحة، بل تشهد انقساماً إلى منطقتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد التنبؤات ويضاعف المخاطر على البنية التحتية الفضائية.

رغم القلق، يؤكد العلماء أن هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة قرب حدوث انقلاب في الأقطاب المغناطيسية، وهي عملية نادرة تحدث كل مئات الآلاف من السنين. لكنهم يشددون على أهمية مراقبة تطوراتها، لما لها من تأثيرات محتملة على التكنولوجيا والاتصالات وحتى الملاحة الجوية.

 

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