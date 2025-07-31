أم كادت تتسبب ببتر إصبع ابنها الرضيع.. هذا ما فعلته

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في حادثة خطيرة، تم نقل رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً إلى المستشفى في مقاطعة هونان الصينية، وذلك بعدما تورّم إصبعه وأصبح لونه أرجوانياً، نتيجة قيام والدته بلفه بقطعة قماش، ظنًا منها أنه الحل الأفضل لمنعه من مصّ إصبعه، بحسب ما أفادت صحيفة South China Morning Post.

الأم، التي كانت تعتقد أن عادة مص الإصبع غير صحية وقد تؤثر في نمو أسنان طفلها، أكدت أنها لفّت الإصبع "برفق"، إلا أن الأطباء اكتشفوا أن جزءًا من جلد ونسيج الإصبع تعرّض للتلف، الأمر الذي استدعى علاجاً فورياً لتفادي بتره.

وأوضحت الدكتورة لوه يوانيانغ، من المستشفى ذاته، أن "مضغ الأشياء هو وسيلة الطفل لاستكشاف العالم من حوله"، مشيرةً إلى أن هذه العادة غالباً ما تختفي تلقائيًا عند بلوغ الطفل سن الثانية أو الثالثة.

وأضافت: "كل ما على الأهل فعله هو الحفاظ على نظافة يدي الطفل فقط".

وحذّر الأطباء من مخاطر اتباع النصائح الطبية غير الموثوقة المنتشرة على الإنترنت، التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للأطفال.