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بعد زلزال كامتشاتكا.. فيديو لثوران بركان في أقصى شرق روسيا

31
JULY
2025
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ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء بعد زلزال بقوة 8.8 درجات وأمواج تسونامي ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق الأقصى، حسبما ذكر معهد الجيوفيزياء الروسي.

 

 

وقال المعهد الروسي عبر حسابه على تلغرام "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد.

 

وأضاف "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات"، من دون توضيح ما إذا كان قد تم تسجيل أي أضرار على الفور.

 

ويعد جبل كليوتشيفسكوي أعلى بركان في أوراسيا وأحد أكبر البراكين النشطة في العالم، ويصل ارتفاعه إلى 4750 مترا.

 

وهو واحد من حوالي ثلاثين بركانا نشطا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة شبه غير مأهولة.

 

ولم يربط معهد المسح الجيوفيزيائي عبر تلغرام بين الزلزال القوي قبالة سواحل كامتشاتكا وثوران بركان كليوتشيفسكوي.

 

ودفع الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات، إلى إطلاق تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في أنحاء المحيط الهادئ وإجلاء سكان في روسيا والعديد من البلدان الأخرى المطلة على المحيط.

 

وبينما أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة في أقصى شرق روسيا، وفق تقارير وسائل إعلام محلية، فإن أيا من الدول المعنية لم يبلغ عن أي وفيات حتى الآن.

 

وفي كامتشاتكا، رفعت السلطات حالة التأهب من تسونامي التي أعلنتها بعد الزلزال.

 

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