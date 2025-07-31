بالفيديو - تحطم مقاتلة F-35 أميركية في كاليفورنيا.. والطيار ينجو بأعجوبة!

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أعلنت البحرية الأميركية، الأربعاء، تحطّم طائرة مقاتلة من طراز F-35 تابعة لها، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية في ولاية كاليفورنيا.

وأفاد بيان صادر عن البحرية بأن الطيار تمكّن من القفز بالمظلة بسلام، مشيرةً إلى أن الحادث وقع عند الساعة 6:30 مساء، وأن التحقيق جارٍ لتحديد أسبابه.

وأوضح البيان أن الطائرة تتبع لسرب المقاتلات الضاربة VF-125، المعروف باسم "Rough Raiders"، وهو سرب بديل مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات.

وتقع قاعدة ليمور الجوية البحرية على بُعد نحو 40 ميلاً (64 كيلومتراً) جنوب غرب مدينة فريسنو، وسط كاليفورنيا.