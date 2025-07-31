ابنة الأسطورة هوغان تخرج عن صمتها بعد وفاته.. ماذا كشفت؟

A + A -

خرجت بروك ابنة الأسطورة هالك هوغان عن صمتها بعد أيام من رحيل والدها واصفة علاقتهما المضطربة بأنها "تسري في دمها" وذلك بعد قطيعة دامت لسنوات نتج عنها حذف اسمها من وصيته.

وتوفي هالك هوغان واسمه الحقيقي تيري جين بوليا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 71 عاماً عقب تعرضه لسكتة قلبية.

وأصدرت بروك بياناً بعد 5 أيام من وفاة والدها الذي يعتبر أحد أبرز نجوم المصارعة عبر التاريخ: دم والدي يسري في عروقي، أرى بريق عينيه في عيون أطفالي، ولم ينقطع الرابط بيننا حتى في لحظاته الأخيرة.

وواصلت: كان بيننا رابط أعمق من الكلمات، رابط امتد طوال العمر، أنا ممتنة للغاية لأنني عرفت شخصيته الحقيقية وليست التي رآها الناس عبر عدسات الكاميرات.

وختمت: وأضافت: عندما رحل والدي عن هذه الدنيا، شعرتُ وكأن جزءًا من روحي قد غادر معه. شعرتُ بذلك حتى قبل أن يصلنا الخبر. كان يُذكرني دائمًا: كل هذا مؤقت، وسأجد طريقي إليك دائماً.



وشهدت علاقة بروك (37 عاماً) بوالدها الكثير من الاضطرابات، إذ انقطعا عن بعضهما منذ سنوات بسبب عدة مشاكل منها طريقة معاملته المزعومة لها، كما انتقلت إلى فلوريدا لتكون بقربه في آخر سنوات عمره لكن لم يعد يرغب بالتواصل معها.

وحذف هوغان اسم ابنته من وصيته، لكنها من المتوقع أن تحصل على بعض الأموال من صندوق تأمين على الحياة أنشأه المصارع الراحل، إذ تخطط لتخصيص هذا المبلغ المتواضع لتعليم أبنائها الجامعي.