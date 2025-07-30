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موجات التسونامي المتوحشة.. تقطع آلاف الأميال وترتفع 20 متراً

30
JULY
2025
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يتولد التسونامي الذي ضربت موجاته سواحل مطلة على المحيط الهادي بعد زلزال ضرب أقصى الشرق الروسي، الأربعاء، بتأثير زلازل مركزها في قعر البحار.
 
وجاء تسونامي، الأربعاء، بعد زلزال يعتبر من الأقوى في العالم بلغت قوته 8,8 وضرب ليلا قبالة أرخبيل كامتشاتكا الروسي، بحسب معهد الجيوفيزياء الأميركي ومقره في هاواي.
 
وقالت السلطات الروسية إن موجات تسونامي ضربت توسناميسيفيرو-كورليسك في شمال أرخبيل كوريل الروسي وغمرت المياه الشوارع.
 
وذكرت وسيلة إعلام محلية أن موجة عاتية تراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار سجلت في إليزوفسكي في منطقة كامتشاتكا.
 
وسُجلت في اليابان موجات تسونامي تراوح ارتفاعها بين و3 أمتار في منطقة أيواتي الشمالية. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية موجات يبلغ ارتفاعها 3 أمتار على طول ساحل البلاد المطل على المحيط الهادي.
 
وموجات التسونامي الناجمة عن صدمة الزلزال تزداد قوة كلما اصطدمت بقعر البحار.
 
لا يُولد التسونامي عند نقطة انطلاقه سوى موجات صغيرة متباعدة جدا لأن كميات المياه الهائلة التي يحركها الزلزال تجتاح العمق على امتداد تضاريس قعر البحر بخلاف الموجات العادية التي تبقى عند سطح المياه.
 
لكن مع تتالي هذه الموجات وتقدمها باتجاه السواحل بسرعة حوالي 800 كيلومتر في الساعة يرتفع مستوى قعر المحيط ويقوم بتركيز الطاقة التي ينقلها التسونامي، وعندها تتباطأ الموجات وتتقارب ويزيد ارتفاعها بشدة ليصل أحيانا إلى أكثر من 20 مترا.
 
وبعكس الموجات العادية، لا تفقد الموجات البحرية المتولدة بتأثير الزلازل الكثير من طاقتها، ويمكنها أن تقطع مسافات طويلة لتضرب سواحل واقعة على بعد آلاف الكيلومترات.
 
عام 1960، تسبب زلزال بقوة 9,5 درجة في تشيلي بتسونامي مدمر بلغ سواحل اليابان.
 
وتنسق الدول المطلة على المحيط الهادي عمليات الرصد للوقاية من مخاطر هذه الموجات.
 
وفي حين أن غالبية التسونامي تتشكل جراء زلازل، ثمة مسببات أخرى ممكنة منها انهيارات بحرية تسببها أحيانا زلازل كما حصل في بابوا غينيا الجديدة في 1998، حيث سقط أكثر من 2000 قتيل، وكما حدث عند ثوران بركان جزيرة كراكاتوا الصغيرة بين جاوا وسومطرة ، عندما سقط 36400 قتيل في أغسطس (آب) 1883.
 
وقد تتولد موجات مد صغيرة جراء ظواهر جوية ولا سيما تبدل حراري كبير ما يؤدي إلى منخفضات ناجمة عن رياح عاتية.
 
في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2004 اجتاح تسونامي عنيف سواحل حوالي 10 بلدان في جنوب شرق آسيا حاصدا 220 ألف قتيل. وكانت قوة الزلزال في الأصل موازية لحوالي 23 ألف قنبلة ذرية كتلك التي ألقيت على هيروشيما، وفق معهد الجيوفيزياء الأميركي.
 
وفي مارس (آذار) 2011، ضرب زلزال بقوة 9 درجات اليابان تلاه تسونامي ضخم اجتاح سواحل البلاد الشمالية الشرقية مخلفا كارثة حصدت 20 ألف قتيل وجريح.
 
ولا تقتصر ظاهرة التسونامي على المحيط الهادي. فقد سبق أن طالت المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
 
ونقلت وثائق تاريخية عن المؤرخ الروماني أميانوس مارسيلوس أنه شهد تسونامي في مدينة الإسكندرية في مصر عام 365 ميلادية.
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