منفذ هجوم نيويورك يلوم اتحاد دوري كرة القدم الأميركية على إصابة بدماغه

A + A -

قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، الثلاثاء، إن المسلح الذي أطلق النار بمبنى مكاتب إدارية في مانهاتن ترك رسالةً يبدو أنه يحمِّل فيها إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأميركية مسؤولية إصابة دماغية لحقت به.

وأضاف آدامز، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «ترك ملاحظة... أشار فيها إلى أنه يشعر بأنه مصاب بالاعتلال الدماغي المزمن، وهي إصابة دماغية معروفة لدى أولئك الذين يمارسون رياضات بها احتكاك جسدي... ويبدو أنه يحمِّل إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأميركية مسؤولية إصابته».

وأنهى المسلح شين تامورا (27 عاماً) إطلاق النار العشوائي الذي نفَّذه، مساء الاثنين، بإطلاق النار على نفسه في منطقة الصدر في الطابق الـ33 من ناطحة سحاب «بارك أفينيو»، التي تضم المقر الرئيسي لاتحاد دوري كرة القدم الأميركية.

وقال آدامز: «إن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح استقل المصعد الخاطئ، وبدلاً من الوصول إلى مقر الاتحاد انتهى به المطاف في شركة رودين للإدارة التي تمتلك المبنى في 345 بارك أفينيو».

وأوضح آدامز، الثلاثاء، أن المسلح الذي قتل 4 أشخاص في مانهاتن «كان يستهدف المقر الرئيسي للرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية، ولكنه استقل مصعداً خطأ».

وقال آدامز، في مقابلات أجراها الثلاثاء، إن المحققين يعتقدون أن المسلح، الذي حددته السلطات بأنه شين تامورا من لاس فيغاس، كان يحاول الوصول إلى مكاتب الرابطة بعد إطلاق النار على أشخاص عدة في بهو المبنى، لكنه دخل عن طريق الخطأ إلى مجموعة المصاعد الخاطئة.

وقتل تامورا 4 أشخاص، بينهم فرد من شرطة نيويورك خارج أوقات عمله.

ووقع إطلاق النار في ناطحة سحاب تضم مقر كل من مكاتب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية، وشركة «بلاكستون»، وهى من أكبر شركات الاستثمار في العالم، بالإضافة إلى مستأجرين آخرين.

وقالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، إن تامورا لديه «سجل موثق بمشكلات صحية نفسية»، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير معروف حتى الآن.

كما أشارت الشرطة إلى أن مذكرة عُثر عليها على جثته كشفت عن أنه كان يحمل ضغينة ضد الدوري الوطني لكرة القدم؛ بسبب ادعاء غير مثبت بأنه كان يعاني من التهاب دماغي مزمن.

ولعب تامورا كرة القدم الأميركية في المدرسة الثانوية بولاية كاليفورنيا قبل نحو عقدين من الزمان.