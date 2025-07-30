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مقتل شخصين وفقدان ثالث في تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني

30
JULY
2025
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني خلال رحلة تدريبية في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا، ولا يزال شخص ثالث في عداد المفقودين، وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستريوس، عقب زيارته لموقع الحادث بالقرب من مدينة غريما.

 

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أكدت في وقت سابق من بعد ظهر الثلاثاء، رداً على استفسارات، أن الحادث يتعلق بمروحية تابعة للجيش كانت في مهمة تدريبية. وقد تم إنشاء منطقة أمنية عسكرية في موقع الحادث، ووُجدت قوات من الجيش الألماني لبدء عمليات الإنقاذ والتحقيق، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

 

وصرَّح متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيغ بأن المروحية اختفت عن الرادار بين الساعة العاشرة، والعاشرة والنصف صباحاً، وفقاً لمعلومات هيئة مراقبة الطيران. وعثر أشخاص يمارسون التجديف على حطام في نهر مولده قرب منتصف النهار.

 

وقال المتحدث باسم الإطفاء ﻟ«وكالة الأنباء الألمانية» إن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وإن الحطام يقع في وسط النهر ويصعب الوصول إليه. وأوضح أن نحو 50 عنصراً من فرق الطوارئ كانوا موجودين في الموقع، حيث بدأوا باحتواء الكيروسين، ومن ثم الشروع في عملية انتشال الحطام. وتم وضع حاجز زيتي (نفطي) لاحتواء تسرب الوقود، وذلك بهدف منع انتشاره في مياه النهر، بحسب ما أفادت إدارة دائرة لايبتسيغ.

 

وسيتم تركيب الحاجز الزيتي بواسطة فرق الإطفاء من بلدات فورتسن، وبينيفيتس، وتسفينكاو، وبيجاو. وأعلنت السلطات منع ممارسة الأنشطة المائية في جزء من نهر مولده حتى مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.

الشرق الأوسط
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