إليكم أبرز المعلومات عن زلزال كامتشاتكا الروسية..

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هذه أبرز المعلومات عن زلزال كامتشاتكا الروسية:

- بلغت قوة الزلزال 8.7 درجات، وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

- هناك نشاط قوي للهزات الارتدادية بعد الزلزال، ومن المتوقع أن تستمر خلال شهر، بعضها قد تصل شدته إلى 7.5 درجات.

- حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف وصف الزلزال بأنه الأقوى منذ عقد.

- بلغت شدة الزلزال في بعض مناطق بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي بين 7 و8 درجات.

- أُعلن تحذير من تسونامي في كامتشاتكا وجميع جزر الكوريل، وكذلك على معظم السواحل الشرقية لليابان، وفي ألاسكا وولايتي كاليفورنيا وأوريغون الأميركيتين