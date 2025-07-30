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مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

30
JULY
2025
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أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

 

أصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال أبيلا في منشور على فيسبوك «موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».

 

كانت حكومة مالطا تتعرض لضغوط متزايدة من داخل صفوفها للاعتراف بدولة فلسطينية، كما دعت المعارضة اليمينية في منتصف يوليو تموز إلى الاعتراف الفوري. ولهذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي تاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية، ودعمت جهود حل الدولتين.

 

وأعلن أبيلا لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار)، قائلا إن ذلك سيتم في مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو (حزيران)، ولكن تم تأجيل المؤتمر لاحقا. واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بفلسطين دولة مستقلة في مايو (أيار).

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