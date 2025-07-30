بالفيديو - أرض كامتشاتكا الروسية تهتز بعنف.. أقوى زلزلال منذ 73 عاما بقوة 8.7 درجة!

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تداولت في الإنترنت أول لقطات للزلزال القوي الذي ضرب قبالة شبه سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية فجر اليوم الأربعاء وأثار موجات تسونامي في المنطقة.

بلغت قوة الهزات الأرضية 8.7 درجة، وهو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وكان مركز الزلزال يقع على بعد 161 كيلومترا من ساحل شبه الجزيرة، على عمق 32 كيلومترا، وقد سبقته عدة هزات أخف.

وحسب بيانات وزارة الطوارئ، فقد شعر السكان في بعض مناطق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي بهزات أرضية بقوة 7-8 درجات.

وسجلت 8 هزات أرضية بقوة تزيد عن 5 درجات خلال ساعة واحدة فقط، ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، مع توقعات الخبراء بأن تشهد المنطقة هزات قوية جديدة تصل قوتها إلى 7.5 درجات خلال الأسابيع المقبلة.

ووثق مقطع فيديو سماع رنين أجراس كنيسة ناجم عن اهتزازها جراء الزلزال.

وتعرضت المنطقة الساحلية في مدينة سيفيرو-كوريلسك لثلاث موجات تسونامي، كانت الأخيرة منها الأقوى، حيث غمرت المياه أجزاء من المدينة ومنشأة "آلايد" لصناعة الأسماك، فيما ذكرعمدة المدينة أن سفنا كانت راسية في الميناء جرفتها الأمواج إلى المضيق.

وأفادت خدمات الطوارئ بإخلاء ما يقرب من 300 شخص من ميناء سيفيرو-كوريلسك بعد الزلزال.

وسجلت محطة "فودوبادنيا" للأرصاد الجوية في منطقة يليزوفو موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 4 أمتار.

وطلب عدة أشخاص مساعدة طبية، دون أن تسجل هناك إصابات خطيرة. وشملت الشكاوى مشاكل في الضغط وعدم انتظام ضربات القلب، ونوبات صرع.

وتعرضت إحدى عيادات الأطفال لأضرار جسيمة جراء الزلزال وتوقف عملها، وفقا لوزارة الصحة الإقليمية.

انهارت جدران في إحدى رياض الأطفال في بتروبافلوفسك دون أن يصاب أحد بأذى حيث كان المبنى فارغا يخضع لأعمال ترميم.

وتم الإبلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت في عدة مناطق بما فيها بتروبافلوفسك.

وتم تشكيل غرفة عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمارفق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.

ويذكر أنه أعلن في أعقاب زلزال كامتشاتكا عن تحذيرات من تسونامي في معظم الساحل الشرقي لليابان، وولايات ألاسكا وكاليفورنيا وأوريغون وهاواي الأمريكية.