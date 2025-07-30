إخلاء موظفي محطة فوكوشيما اليابانية إثر تحذير من تسونامي

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أعلنت شركة تيبكو المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شرق اليابان أنّ كلّ العاملين في هذه المنشأة التي تعرّضت لحادث نووي في 2011 تمّ إجلاؤهم، الأربعاء، بسبب خطر حدوث تسونامي من جراء زلزال ضخم وقع قبالة الساحل الروسي.

وقال متحدث باسم تيبكو "لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين"، مؤكّدا "عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي" في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 من جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.

وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، اليوم الأربعاء، أولى أمواج المدّ العالي (التسونامي) الناجمة عن زلزال ضخم وقع قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي".

وحذّرت الهيئة من أنّ أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علما أنّ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقّعت أمواجا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولا إلى جنوب أوساكا.