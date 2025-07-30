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الأقوى منذ 1952.. زلزال كامتشاتكا يثير تحذيرات تسونامي ويؤثر على دول عدة!

30
JULY
2025
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قال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة اليوم الأربعاء هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل.

وأشار بيان للهيئة على تليغرام إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".

وأعلنت السلطات في شبه جزيرة كامتشاتكا أن الزلزال الضخم الذي وقع قبالة هذه المنطقة المطلّة على المحيط الهادئ وبلغت قوته 8.7 درجات تسبّب بسقوط عدد من الجرحى، مناشدة السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب خطر تعرّضها لتسونامي.

دول تحذر من موجات تسونامي

أصدرت الهيئة الجيوفيزيائية الإندونيسية تحذيرا من أن تسونامي بارتفاع أقل من 0.5 متر قد يضرب بعض أجزاء إندونيسيا بعد ظهر الأربعاء، وذلك عقب زلزال كامتشاتكا.

وقال الهيئة في بيان إن موجات تسونامي قد تصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة بابوا ومقاطعة مالوكو الشمالية ومقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وأطلقت صفارات الإنذار من تسونامي في هونولولو، وسط دعوات للسكان الانتقال إلى مناطق أعلى بعد زلزال كامتشاتكا.

وتكدس المرور في بعض أحياء هونولولو، واستعد المسؤولون لفتح ممر جبلي كطريق إجلاء من واياناي، وهي مجتمع ساحلي على جزيرة أواهو.

وأفاد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بأن موجات يبلغ ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار فوق مستوى المد والجزر قد تضرب بعض المناطق الساحلية في هاواي وتشيلي واليابان وجزر سليمان.

كما قد تضرب موجات يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار بعض المناطق الساحلية في روسيا والإكوادور.

وأشار نظام التحذير من التسونامي في أميركا إلى أن "التحذير من التسونامي ساري في كولومبيا البريطانية وجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا".

ونصحت هيئة الزلازل الفلبينية بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادئ، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر.

وأكدت وسائل إعلام يابانية وصول أول تسونامي بارتفاع 30 سنتيمترا إلى اليابان.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية أن التسونامي وصل إلى شمال هوكايدو.

وتم إخلاء عمال محطة فوكوشيما اليابانية النووية المنكوبة بعد تحذير من تسونامي، مع تأكيد مجلس الوزراء الياباني على أنه "لا توجد أي اضطرابات في المنشآت النووية حتى الآن".

ومن جانبها، ذكرت إدارة الكوارث النيوزيلندية في بيان: "توقع تيارات قوية وأمواج غير متوقعة على الساحل عقب زلزال قبالة الساحل الروسي".

 

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