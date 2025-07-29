5 قتلى بإطلاق نار في بانكوك... وانتحار المنفِّذ

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ذكرت الشرطة التايلاندية، في بيان، أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا عندما فتح مسلح النار على سوق بالعاصمة بانكوك، اليوم (الاثنين).

وقال وروبات سوكثاي، نائب مدير شرطة منطقة بانغ سو في بانكوك حيث وقعت الحادثة: «الشرطة تحقق في الدافع وحتى الآن الأمر يتعلق بإطلاق نار»، مؤكداً أن مطلق النار انتحر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال تشارين جوباتا، نائب مفوض شرطة العاصمة، لوكالة «رويترز»، إن عدد القتلى يشمل المسلح الذي انتحر.

وذكرت الشرطة التايلاندية، في بيان: «تُجري الشرطة تحقيقات لمعرفة هوية الشخص ودوافع الواقعة». وأضافت أن الخمسة الذين قُتلوا على يد المسلح كانوا حراس أمن في السوق.

وقال سانونج ساينجماني، المسؤول بالشرطة في منطقة بانج سو في بانكوك، حيث تقع السوق التي تركز بشكل أساسي على بيع المنتجات الزراعية، إن إطلاق النار لم يسفر عن مقتل أي سائح.

وتشكل السياحة محركاً رئيسياً لاقتصاد تايلاند، وهو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، حيث يتباطأ نمو البلاد وقد تُؤثر مثل هذه الوقائع سلباً على المعنويات. ويُعد العنف المسلح وحيازة الأسلحة أمراً شائعاً في تايلاند.