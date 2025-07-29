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الشرطة الألمانية: انهيار أرضي قد يكون السبب في حادث القطار المميت

29
JULY
2025
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن انهياراً أرضياً ناجماً عن أمطار غزيرة كان على الأرجح السبب في حادث قطار في جنوب غربي ألمانيا، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال محققون: «تسببت المياه في انهيار أرضي في منطقة المنحدر بالقرب من القضبان، مما أدى على الأرجح إلى خروج القطار عن مساره».

وأفادت الشرطة بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما خرج قطار إقليمي عن مساره بالقرب من بلدة ريدلينجن في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غربي ألمانيا مساء أمس، والضحايا هم سائق القطار، وموظف آخر في شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، وراكب.

ووفقاً لأحدث المعلومات من المحققين، أصيب ما لا يقل عن 41 شخصاً في الحادث، وذلك بعد أن تحدث مسؤولون أمس عن إصابة 50 شخصاً، بينهم 25 في حالة حرجة.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن نحو 100 شخص كانوا على متن القطار الذي كان متجهاً من زيجمارينجن إلى أولم.

 

وكانت المنطقة شهدت عاصفة في وقت سابق.

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