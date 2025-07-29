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قتيلان والمهاجم في حالة حرجة.. ماذا حصل داخل شركة وسط لندن؟!

29
JULY
2025
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، أحدهما منفّذ الهجوم، في حادث طعن وقع داخل شركة في منطقة ساوثوارك وسط لندن، يوم الإثنين، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية.

وبحسب بيان الشرطة، فقد توفي رجل يبلغ من العمر 58 عامًا في مكان الحادث، بينما نُقل شاب يبلغ 27 عامًا إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرًا بجروحه. وأشارت الشرطة إلى أن شخصين آخرين أُصيبا في الهجوم، أحدهما المشتبه به، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، وقد أُدخل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد توقيفه. أما الجريح الآخر، فمن المتوقع أن ينجو.

وقالت رئيسة قسم المباحث الكبرى في شرطة لندن، إيما بوند، إن التحقيقات لا تشير إلى وجود دوافع إرهابية وراء الحادث، وإن السلطات لا تزال تتابع خيوط القضية لتحديد الأسباب المحتملة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم ما زالت غير واضحة.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة عن اسم الشركة التي وقعت فيها الجريمة، كما لم تُعلن عن أسماء الضحايا أو المنفّذ، بانتظار استكمال التحقيقات وإبلاغ عائلات الضحايا.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة حوادث عنف متفرّقة شهدتها العاصمة البريطانية في الأشهر الأخيرة، ما يعيد الجدل حول أسباب تصاعد الجريمة داخل المدن الكبرى.

 

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