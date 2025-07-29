5 قتلى أحدهم شرطي في إطلاق نار بمنهاتن

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قُتل شرطي وأربعة أشخاص على الأقل بالرصاص، كما أصيب عدد آخر، على يد مسلح اقتحم ناطحة سحاب فاخرة في وسط مدينة نيويورك في وقت مبكر من مساء الاثنين - قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب مصادر.

وأطلق المسلحٌ الذي يرتدي سترةً واقيةً من الرصاص النار داخل ناطحة السحاب، والتي تضمّ مقرّ شركة بلاكستون ومقرّ اتحاد كرة القدم الأميركي، يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي، قبل أن يُطلق النار على نفسه، وفقًا لمصادر.

وأفادت مصادرٌ في جهات إنفاذ القانون لصحيفة "ذا بوست" بأنّ الرجل دخل المبنى مُسلّحًا ببندقية.

وأفادت مصادر بأن المشتبه به تحصن داخل المبنى، وعُثر عليه ميتًا بطلق ناري في الطابق الثالث والثلاثين.

وقال شاهد عيان في الطابق الأول: "بدا الأمر أشبه بوابل من الطلقات... كسلاح آلي. كسلاح عالي القدرة".

وأفادت مصادر أن الضابط المصاب كان يعمل في المبنى ضمن فرقة مأجورة.