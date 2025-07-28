ترامب حذر بوتين من اسكتلندا: قف إطلاق النار ممكن في غزة

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان "وقف إطلاق النار في غزة"ممكن"، مشيرا الى انه "سيُخفّض مهلة الخمسين يوما التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، في رده على أسئلة الصحافيين قبل بدء المحادثات، في اسكتلندا .

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس بوتين، بل بخيبة أمل شديدة تجاهه. لذا، سيتعين علينا إعادة النظر، وسأُخفّض مدة الخمسين يوما التي منحتها له إلى عدد أقل".

واشار الى انه حدد لبوتين "مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوما اعتبارا من اليوم، ولا داعي للانتظار، فلا نشهد أي تقدم".

وأشار بشكل خاص إلى أنه يدرس فرض عقوبات "ثانوية" أي تستهدف الدول التي تشتري المنتجات الروسية ولا سيما النفط والغاز بهدف تجفيف إيرادات موسكو.

ورحبت كييف فورا بما وصفته بأنه رسالة تعبر عن موقف "حازم".

وأفادت الحكومة البريطانية أن ستارمر سيضغط على ترامب لإنهاء "المعاناة التي لا تُوصف" في غزة، وسيحث على إحياء محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل وحماس مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر والذي دمرته الحرب.

وعندما سُئل عما إذا كان يتفق مع قول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إنه لا توجد مجاعة في غزة، قال ترامب: "لا أعرف. أعني، بناء على ما شاهدته على التلفزيون، أقول لا تحديدا، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين جدا".

عُقد اللقاء مع ستارمر في اليوم الثالث من زيارة ترامب لاسكتلندا بعد أن توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجنب حرب تجارية شاملة بشأن الرسوم الجمركية.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة تطبيق اتفاقية التجارة الأخيرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكن غزة ستكون أيضا على طاولة البحث، بعد أن أعربت الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد إزاء ما يحدث فيها. كما يواجه ستارمر ضغوطا داخلية ليتبع خطى فرنسا ويعترف بدولة فلسطينية.

وقال ترامب الأحد إن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من المساعدات لغزة، لكنه طالب دولا أخرى بتقديم المزيد. وقال قبل محادثات تجارية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "إنها ليست مشكلة أميركية، إنها مشكلة دولية". واتهم حماس باعتراض المساعدات، "وسرقة الطعام" و"بيعه".

ودخلت شاحنات محملة بالطعام إلى غزة الاثنين في إطار "هدنة تكتيكية" أعلنتها إسرائيل في أجزاء من القطاع. لكن الوكالات الإنسانية تشدد على الحاجة إلى كميات هائلة إضافية لمواجهة الجوع وسوء التغذية.

- الرسوم الجمركية:

انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل الأسبوع الماضي من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل واتهم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حماس بعرقلة الاتفاق وهو ما رفضته الحركة الفلسطينية.

وأجرى ستارمر محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني السبت، وبعدها قالت الحكومة البريطانية إنها اتفقت على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار إلى "سلام دائم". لكن بيانها لم يشر إلى الدولة الفلسطينية، التي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستعترف بها في أيلول/سبتمبر.

طالب أكثر من 220 نائبا من أصل 650 نائبا في البرلمان البريطاني، بينهم عشرات من نواب حزب العمال، بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز لقناة ITV الاثنين إن "كل نائب من حزب العمال انتُخب بناء على بيان ينص على الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وأن الأمر "مسألة وقت".

وُقعت اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 8 أيار/مايو، ونصت على خفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وقال ترامب الأحد إن الاتفاقية "رائعة" للطرفين، لكن رينولدز قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "المهمة لم تُنجز بعد"، وقال إنه قد لا يعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا مثل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

بعد اجتماعهما، يتوجه ترامب وستارمر إلى أبردين في شمال شرق اسكتلندا، حيث سيفتتح الرئيس الأميركي ملعبا جديدا للغولف في منتجعه الثلاثاء.

لعب ترامب الغولف في تيرنبيري يومي السبت والأحد خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام ويجمع فيها بين الاستجمام والدبلوماسية، كما يجمع بين مهامه الرئاسية ومصالحه التجارية.