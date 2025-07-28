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هل يلتقي بوتين وترامب؟

28
JULY
2025
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أعلن الكرملين اليوم الاثنين بأنه لا يستبعد حصول اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الصين في أيلول/ سبتمبر.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظرياً استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".

 وستجري القوات الصينية عرضاً عسكرياً في ساحة تيان أنمين مع عرض طائرات وأسلحة متطورة لإحياء الذكرى في الثالث من أيلول/ سبتمبر، بحسب ما أفاد مسؤولون صينيون الشهر الماضي.

وأكد الكرملين أن بوتين سيحضر الاحتفالات التي قال قادة صينيون إنَّ زعماء بلدان أخرى حول العالم سيحضرونها أيضاً.
ولم يعقد اجتماع بين بوتين وترامب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي، غير أنهما أجريا مكالمات هاتفية في عدة مناسبات ولا سيما لبحث مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022.

 في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اعتزامه إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي والأميركي خلال الأسبوع الجاري، للنظر في إمكانية عقد اجتماع للزعيمين بإسطنبول.

 وكان ترامب حدد مهلة 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام، للتوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، مهدداً برسوم وعقوبات واسعة في حال عدم استجابة الرئيس الروسي.

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