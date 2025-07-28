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شاهد.. هروب الركاب من طائرة أميركية مشتعلة

28
JULY
2025
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قالت السلطات الأمبركية إن ركابا هربوا عبر مزلقة إخلاء للطوارئ من طائرة كان ينبعث منها الدخان في مطار دنفر، بولاية كولورادو ، بسبب مشكلة محتملة في معدات هبوط الطائرة.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن رحلة شركة "أميركان إيرلاينز" رقم 3023 أبلغت عن "حادث محتمل في معدات الهبوط" أثناء مغادرتها مطار دنفر الدولي بعد ظهر يوم السبت. وقالت الشركة التي تتخذ من فورت وورث، بولاية تكساس مقرا لها، في بيان إن المشكلة تتعلق بإطار الطائرة. 

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" ،التي تقل 173 راكباً وستة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار ميامي الدولي، حسبما ذكرت شركة "أميركان ايرلاينز".

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية أشخاصا ينزلقون من المزلقة القابلة للنفخ بالقرب من مقدمة الطائرة، بينما يحملون أمتعتهم وأطفالهم الصغار.

وتعثر بعض الركاب، ومن بينهم شخص بالغ واحد على الأقل يحمل طفلا صغيرا، في نهاية المزلقة وسقطوا على المدرج الخرساني. وتم نقل الركاب إلى صالة المطار بالحافلة.

 

وقالت الشركة أنه تم نقل أحد الركاب إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خفيفة، وتم فحص خمسة أشخاص تعرضوا لإصابات في مكان الحادث، لكنهم لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، حسبما قال مسؤولون في مطار دنفر الدولي في بيان.

وقال الراكب شون ويليامز لمحطة كيه يو إس إيه التلفزيونية: "عندما وصلنا إلى منتصف سرعة الإقلاع تقريبا، سمعنا دويا كبيرا وصوتا عاليا". وأضاف "بدأ الطيار على الفور إجراءات إلغاء الإقلاع. يمكنك أن تشعر به يبدأ في الضغط على المكابح".

 

وقالت إدارة إطفاء دنفر إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا في الطائرة.

 

ووفق أميركان إيرلاينز: "نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان من الطائرة، وتم إخراج الطائرة من الخدمة لفحصها من قبل فريقنا للصيانة".

 

وفي بيان، قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الحادث.

 

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