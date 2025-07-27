سوري "يقطع أذن" إسرائيلي!

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تعرض سائح "إسرائيلي" يُدعى "سْتاف بن شوشان" لهجوم من قبل شخص سوري على أحد شواطئ أثينا اليونانية، أسفر عن إصابة خطيرة في أذن الاسرائيلي بعد أن قام المهاجم بعضّها وتمزيق جزء منها بأسنانه.

ووفقاً لما أورده الإعلام الإسرائيلي، وقعت الحادثة على شاطئ "بوليفار" قرب العاصمة اليونانية أثينا، عندما اقترب رجل – تبين لاحقاً أنه مهاجر سوري – من بن شوشان وزوجته وزوجين إسرائيليين آخرين، وبدأ بتصويرهم مطلقا هتافات منها: "تحيا حماس"، و"حرروا فلسطين"، و"تسقط إسرائيل".

وبحسب الإعلام الاسرائيلي، "قام المهاجم لاحقاً برمي الرمل باتجاههم، ما دفعه إلى دفع المهاجم بعيداً، قبل أن يتدخل الأمن ويُبعده عن الموقع".