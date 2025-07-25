الجيش الاميركي يعلن القضاء على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

A + A -

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل عضوا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية في خلال عملية في محافظة حلب في شمال سوريا.



وقالت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، إن الغارة أسفرت عن "مقتل القيادي البارز في داعش الكبير ضياء زوبع مصلح الحرداني وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني".



وأضافت: "شكل هؤلاء العناصر من داعش تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة"، مؤكدة أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا "ضمن الموقع الذي تم استهدافه" في مدينة الباب الواقعة على نحو 40 كيلومترا شمال شرق حلب و"لم يصب أحد منهم بأذى".