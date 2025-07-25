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صاروخ قويّ جدّاً تمتلكه تركيا.. يُرعب إسرائيل؟

25
JULY
2025
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت في تقرير، إنّ تركيا تمتلك سلاحاً قويّاً، وهو الصاروخ البالستيّ "طيفون" من إنتاج شركة "روكيتسان، ويبلغ مداه ما بين 500 و800 كيلومتر، وقد يصل أقصى مدى له إلى حوالي 1000 كيلومتر، ويتراوح طوله بين 6.5 و10 أمتار، ووزنه بين 2300 و7200 كيلوغرام.

وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، صُمِ الصاروخ بدقة عالية، وهو قادر على إصابة أهداف ضمن نطاق خمسة أمتار تقريباً، بما في ذلك السفن الحربية.

وأوضحت أنّ النظام الذي سيُطلق الصاروخ محمول، مما يسمح بنقله ونشره بسرعة، وهي ميزات تُحسّن من قدرته على الصمود في البيئات المعادية.

ويزعم محللون أمنيون أتراك أنّ "طيفون" يفوق سرعته سرعة الصوت، ومقاوم للتشويش، ويصعب اعتراضه.

وأوضحت "معاريف"، أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعبر فيها تركيا عن تهديد حقيقي، ولكن يبدو أيضاً أنها حريصة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء.

وقالت الصحيفة إنّ "أنقرة ترى أي محاولة لتقسيم سوريا تهديدا، وستدرس التدخل. إن مصلحة نتنياهو تكمن في جرّ الشرق الأوسط إلى الفوضى، ونحن، دول المنطقة، لن نسمح بذلك. إسرائيل تنتهج سياسة تُضعف المنطقة وتُغرقها في الفوضى".

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