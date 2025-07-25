زلزال قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر المنطقة بالقرب من دولة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ ،يوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بيا وعلى عمق 314 كيلومترا.

ونقلت أسوشيتد برس عن موظف في موقع ساموا أوبزرفر الإخباري إنه لم يشعر بزلزال ولم يكن على علم بأي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأميركي أي تحذير من موجات تسونامي.

وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ حيث الزلازل والبراكين شائعة.

ففي عام 2009، ضرب زلزالان كبيران في منتصف المسافة بين ساموا وساموا الأميركية، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة. وقد أحدث الزلزالان موجات تسونامي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا في ساموا وساموا الأمييكية وتونغا.