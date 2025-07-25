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تفاصيل وفاة أسطورة المصارعة هولك هوغان

25
JULY
2025
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توفي هولك هوغان، أسطورة المصارعة الحرة، يوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس): شوهدت سيارات إسعاف خارج منزله في كليرووتر بولاية فلوريدا الأميركية.

وتم نقله عبر محفة لسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وقالت التقارير الأميركية: أخبرنا رجال الشرطة أنهم تلقوا اتصالات في الساعة الـ 9:51 صباحا، وحاول رجال الطوارئ إسعافه قبل إعلان وفاته في المستشفى.

وستقدم الشرطة تفاصيل إضافية في مؤتمر صحافي في وقت لاحق، يوم الخميس.

بينما كشف كريس فولو، وكيل أعماله، أن مصارع الـ "دبليو دبليو إي" الشهير، توفي في منزله محاطا بعائلته.

ويعد هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، النجم الأكثر شهرة في تاريخ الـ "دبليو دبليو إي" الممتد لخمسة عقود.

تواجد هوغان في عرض ريسلمانيا الأول على الإطلاق عام 1985، وكان شخصية رئيسية لسنوات في مختلف أحداث المصارعة، وفاز بست بطولات "دبليو دبليو إي"، كما ظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية.

 

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