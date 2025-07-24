منذ 2020.. ممرضة عملت بـ20 اسماً مستعاراً ووثائق مزورة!

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أفادت شبكة abc news بأن امرأة أميركية عملت منذ بداية جائحة كورونا كممرضة، مستخدمة أسماء مستعارة ووثائق مزورة.

فقد ألقت شرطة ولاية بنسلفانيا القبض على شانون نيكول ووماك، 39 عاما، بعد أن استخدمت منذ عام 2020 حوالي 20 اسما مستعارا وسبعة أرقام ضمان اجتماعي مختلفة، منتحلة صفة ممرضات من ولايات مختلفة. عملت في دور رعاية المسنين ومراكز إعادة التأهيل، وقدمت وثائق ورخص عمل مزورة.

كانت تلجأ إلى خدمات وكالات التوظيف للعثور على عمل، حتى سجلت في شركة وهمية حصلت من خلالها على وظيفة بشكل مستقل. وعثرت الشرطة خلال التحقيق على العديد من بطاقات الهوية المزورة، وأدوية موصوفة، وسجلات طبية، ومعدات.

وحاولت المرأة عند اعتقالها إظهار هوية مزورة لضباط الشرطة، ولكن دون جدوى. وهي حاليا محتجزة، ويبحث المحققون عن الأشخاص الذين عملت معهم لاستبعاد أي تأثير سلبي على صحتهم.

تواجه المتهمة 43 تهمة، من بينها تعريض حياة المرضى للخطر، وسرقة الهويات، وتزوير الوثائق، واستخدام رخص عمل مزورة، وحيازة أدوات لتعاطي المخدرات.