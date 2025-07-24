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دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قواته خلال مناورة عسكرية إلى الاستعداد لـ"حرب حقيقية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس.

وتظهر صور نشرتها وكالة الأنباء كيم مرتديا بدلة سوداء وهو يخاطب جنودا بالزي العسكري، فيما تظهره أخرى وهو يراقب تدريبا لإطلاق مدفعية إلى جانب عدد من قادة الجيش الكوري الشمالي.

ونظمت المناورة الأربعاء في مكان لم يُكشف عنه. وأظهرت صور نشرتها الوكالة الحكومية أيضا إطلاق قذائف باتجاه البحر.

وخلال هذه التدريبات، خاطب كيم يونغ أون الجنود الكوريين الشماليين ودعاهم إلى الاستعداد "لحرب حقيقية" والتحلي بالقدرة على "تدمير العدو في كل معركة"، بحسب وكالة الأنباء.

وتأتي الزيارة بعد مشاركة جنود كوريين شماليين في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية التي احتلتها قوات كييف جزئيا منذ صيف 2024 وأعلنت روسيا استعادة السيطرة الكاملة عليها في نهاية نيسان/أبريل.

كما تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا قذائف وصواريخ.