الزوجان ماكرون يقاضيان مؤثرة أميركية نشرت معلومات خاطئة عن بريجيت

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أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، الأربعاء، ملاحقات بتهمة القدح والذمّ في الولايات المتحدة في حقّ المؤثّرة الأميركية كاندس أوينز لنشرها على نطاق واسع فيديوهات لمعلومات خاطئة تقول إن السيّدة الأولى في فرنسا «وُلدت ذكراً».

ومنذ انتخاب ماكرون رئيساً في عام 2017، تنتشر بين الحين والآخر معلومات زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا حول جنس السيّدة الأولى.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لقيت هذه المعلومات تداولاً كبيراً في الخارج، لا سيّما في الولايات المتحدة بعدما تناولت الموضوع المؤثّرة اليمينية المتطرّفة كاندس أوينز في مارس (آذار) 2024 وحولّته سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان «بيكامينغ بريجيت» ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2025؛ ما أكسبه زخماً عالمياً.

وقدّم الزوجان ماكرون شكوى تشهير، الأربعاء، أمام محكمة في ولاية ديلاوير في شرق الولايات المتحدة، طالبا فيها بمبلغ كعطل وضرر يُحدَّد خلال المحاكمة.

وقال وكلاء الدفاع في الشكوى إن كاندس أوينز كانت تدرك تماماً زيف هذه الادّعاءات، وهي رفضت تلقائياً كلّ طلبات تقويم الوضع، ممعنة في «حملتها التشهيرية»؛ بغية «نيل شهرة وكسب المال»، مع الإشارة إلى أن حسابها على منصة اكس بات يضمّ 6.9 ملايين مشترك وقناتها على «يوتيوب» 4.7 ملايين.

وتفيد هذه المعلومات الزائفة المنتشرة على سياق واسع في فرنسا في أوساط مؤيّدي نظريات المؤامرة والمشكّكين بجدوى لقاحات «كوفيد - 19»، وأنصار اليمين المتطرّف، بأن بريجيت ماكرون، وكنيتها عند الولادة ترونيو، لم يكن لها وجود قبل أن يكتسب شقيقها جان - ميشال هذه الهويّة بعد تغيير جنسه.

وفي سبتمبر (أيلول)، حكم القضاء الفرنسي على ناتاشا راي وأماندين روا اللتين نشرتا هذه المعلومة على نطاق واسع بدفع آلاف اليوروهات كعطل وضرر لبريجيت ماكرون و5 آلاف لجان - ميشال ترونيو، لكن تمّت تبرئتهما في درجة الاستئناف في 10 يوليو (تموز).

وقدّمت بريجيت ماكرون طعناً في هذا القرار مع شقيقها.