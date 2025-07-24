الهند: القبض على مُحتال أدار سفارة وهمية قرب نيودلهي

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ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل مُتهم بإدارة سفارة وهمية من مبنى سكني مُستأجر قرب العاصمة نيودلهي، واستعادت سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة، وفق ما أوردته وكالة «أسوشييتد برس».

وصرح ضابط الشرطة الكبير، سوشيل غول، من فرقة العمل الخاصة بولاية أوتار براديش شمال الهند بأن المُشتبه به انتحل صفة سفير، وخدع الناس للحصول على المال من خلال وَعْدهم بتوظيفهم في الخارج.

ووفقاً للشرطة، ادعى هارشفاردان جين، البالغ من العمر 47 عاماً، أنه عمل مستشاراً أو سفيراً لدى جهات مثل «سيبورغا» أو «ويستاركتيكا». وأضاف غول أن الشرطة استعادت صوراً مُزيفة تُظهر جين مع قادة العالم، وأختاماً مزوّرة لوزارة الخارجية الهندية ونحو 36 دولة. كما يُشتبه في أن جين يُمارس غسل أموال غير مشروع من خلال شركات وهمية في الخارج، كما يُواجه تهماً بالتزوير وانتحال الشخصية وحيازة وثائق مزورة.

استعادت الشرطة أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة، وما يقرب من 4.5 مليون روبية هندية (52095 دولاراً أميركياً) وعملات أجنبية أخرى نقداً من مسكن جين المستأجر، الذي كان مزيناً بأعلام لعدة دول.