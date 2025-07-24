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مصير مجهول.. فقدان طائرة تقل نحو 50 شخصا

24
JULY
2025
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أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية ومواقع إخبارية محلية، الخميس، بأن سلطات الملاحة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب مدنية في منطقة آمور الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وقالت التقارير إن الطائرة، وهي من طراز "إيه إن-24" (AN-24)، كانت تقل نحو 50 شخصا على متنها، ولم يُعرف بعد مصيرها أو موقعها الدقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة آمور، من دون أن تتضح حتى الآن أسباب فقدان الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

وتجري فرق الإنقاذ والسلطات المعنية عمليات بحث مكثفة، بمشاركة وحدات من وزارة الطوارئ الروسية، لتحديد موقع الطائرة والتأكد من سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وتُعد طائرات "إيه إن-24" من الطرازات السوفييتية القديمة، وتُستخدم في النقل الداخلي والإقليمي داخل روسيا وبعض دول آسيا الوسطى.

ولم تُصدر وزارة النقل الروسية أو السلطات الفيدرالية للطيران المدني أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورود أي معلومات جديدة.

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