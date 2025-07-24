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إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد

24
JULY
2025
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حذرت القوات الإيرانية مدمّرة أميركية في خليج عُمان من الاقتراب من المياه التي تجوبها القطع العسكرية التابعة لطهران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الأربعاء، فيما تحدّث مسؤول في البنتاغون عن واقعة "آمنة ومهنية" لم تؤثر على مهمة السفينة.

وذكر التلفزيون أن مروحية عسكرية إيرانية حلّقت فوق المدمّرة فيتزجيرالد حوالي الساعة 10,00 (06,30 ت غ)، بينما كانت السفينة العسكرية الأميركية "تحاول الاقتراب من المياه الخاضعة للرقابة الإيرانية".

وأضاف المصدر أنّ المدمرة وجّهت تحذيرات بدورها، مشيرا إلى أنّ "الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم، وكرر تحذيره لها بالابتعاد عن المياه الإيرانية".

وأوضح أنه على الإثر، أمرت القوات الإيرانية المدمرة "بتغيير مسارها والاتجاه نحو الجنوب"، مما أجبر السفينة على "الاستسلام" والعودة أدراجها.

من ناحيته، تحدّث مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية عن واقعة "آمنة ومهنية" بين السفينة ومروحية إيرانية من نوع سي كينغ "في المياه الدولية".

وأكّد المسؤول على أنّ الواقعة "لم يكن لها أيّ تأثير على مهمّة المدمرة فيتزجيرالد"، مشدّدا على أنّ "أيّ تقارير تدّعي خلاف ذلك هي أكاذيب".

ووقعت مواجهات في السابق بين قوات البلدين في المياه قبالة جنوب إيران، لا سيما في خليج عُمان.

وفي عام 2023، أعلنت طهران أنها أجبرت غواصة أميركية على الصعود إلى السطح أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما نفته واشنطن.

ويأتي الحادث الأخير بعد نحو شهر من شنّ الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية، في خضمّ حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

 

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