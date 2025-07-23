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موجة حر شديدة تضرب اليونان وتركيا

23
JULY
2025
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تتعرض اليونان وتركيا لموجة حر شديدة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية في الصباح، لتتجاوز 40 درجة مئوية خلال اليوم، كما أنها لا تتراجع بصورة كبيرة خلال الليل.
 
وحذرت سلطات البلدين من أن الأحوال ستزداد سوءا، حيث من المتوقع أن يكون يوما الخميس والجمعة المقبلين أكثر حرارة.
 
ففي اليونان، تم تطبيق حظر على العمل في الأماكن المفتوحة في ساعات النهار لحماية العمال، ومن بينهم من يعملون في مجالات البناء والزراعة وخدمات التوصيل.
 
ويحق للعاملين في مجال التوصيل الذين يقودون مركبات مكيفة فقط العمل خلال فترة النهار، في حين يحظر عمل سائقي الدراجات البخارية والدراجات وفقا للقانون لحين انتهاء موجة الحر.
 
 
كما تؤثر موجة الحر على السياحة، حيث يتم إغلاق أكروبوليس في أثينا من دون سابق إنذار خلال الساعات الأكثر حرارة لحماية الزوار والعاملين من مخاطر ضربات الشمس والمشاكل المتعلقة بالدورة الدموية.
 
من ناحية أخرى، أصدرت هيئة الأرصاد التركية تحذيرا من موجة حر شديد ستستمر حتى الجمعة المقبلة.
 
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، و إلى نحو 40 درجة في أنطاليا و على طول ساحل بحر إيجة.
 
وحثت السلطات المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن، بالبقاء في الأماكن المغلقة حتى المساء لتجنب المخاطر الصحية المتعلقة بالحرارة.
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