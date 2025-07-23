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كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة ثالثة تزن 5 آلاف طن بحلول أكتوبر 2026

23
JULY
2025
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أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، بأن كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة إضافية بوزن خمسة آلاف طن بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، وذلك عقب إطلاق مدمرتين عسكريتين من هذا النوع في وقت سابق من هذا العام.
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن عمال حوض بناء السفن في مدينة نامبو الساحلية الغربية، نظموا تجمعاً في اليوم السابق، متعهدين «ببناء مدمرة جديدة أخرى بحلول 10 أكتوبر 2026». ويصادف يوم 10 أكتوبر في كوريا الشمالية ذكرى تأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.
 
وفي أبريل (نيسان)، كشفت كوريا الشمالية عن أول مدمرة لها بوزن خمسة آلاف طن، تحت اسم «تشوي هيون»، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الحربية البحرية.
 
وفي يونيو (حزيران)، أطلقت مدمرة أخرى من الفئة نفسها، وهي «كانج كون» بعد إصلاحها، وذلك بعد شهر من انقلابها وتعرضها لأضرار خلال المحاولة الأولى لإطلاقها في مايو (أيار).
 
وخلال حفل الإطلاق في يونيو، أمر زعيم الدولة كيم جونغ أون ببناء مدمرتين من فئة «كانج كون»، أو أكبر، سنوياً بدءاً من عام 2026.
 
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مدير حوض بناء السفن في نامبو، حثه العمال على إكمال بناء السفينة الجديدة في الوقت المحدد «لدعم خطة الحزب لبناء جيش قوي».
 
وبحسب «يونهاب»، يبدو أن كوريا الشمالية تحول تركيزها إلى بناء السفن البحرية، في إطار جهودها لتنويع أنظمة توصيل أسلحتها النووية والصاروخية، والتي يقال إنها في المراحل النهائية من التطوير.
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