قضية حضانة تتحول إلى فضيحة استخباراتية في ألمانيا

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تخوض وريثة سلسلة مطاعم «بلوك هاوس» الألمانية، كريستينا بلوك، واحدة من أكثر قضايا الحضانة إثارة في تاريخ ألمانيا الحديث، بعدما تحول نزاعها الأسري إلى محاكمة جنائية معقّدة يتداخل فيها الأمن الدولي، والجواسيس الإسرائيليون، وقضاة من دولتين، تحت أنظار الإعلام والرأي العام، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

واتُّهمت بلوك، البالغة من العمر 49 عاماً، أمام المحكمة الإقليمية في هامبورغ، بتدبير وتنفيذ عملية اختطاف لاثنين من أطفالها الأربعة من زوجها السابق، شتيفان هينزل، في عملية نُفذت عبر الحدود الألمانية - الدنماركية ليلة رأس السنة، بمساعدة شبكة دولية يُزعم أنها ضمت عملاء استخبارات سابقين.

وحسب لائحة الاتهام، لجأت بلوك إلى شركة أمن خاصة، يُعتقد أنها ذات صلات بجهاز الموساد الإسرائيلي، لتنفيذ عملية اختطاف وُصفت بالوحشية، وقعت خلال احتفال عائلي في منزل والد الأطفال جنوب الدنمارك، حيث تعرّض هينزل للاعتداء أمام طفلَيْه اللذَيْن تم تقييدهما وتهديدهما بالقتل، قبل نقلهما سراً إلى داخل الأراضي الألمانية.

ويُحاكم إلى جانبها الصحافي الرياضي المعروف غيرهارد ديلينغ، شريكها العاطفي منذ عام 2021، بتهمة المساعدة في تنفيذ العملية.

وتُعقد المحاكمة داخل قاعة ذات إجراءات أمنية مشددة، عادة ما تُخصَّص لقضايا الإرهاب، بالنظر إلى حساسية القضية وهوية المتهمين.

ومن بين الأسماء المتداولة في التحقيقات، أوغوست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND)، الذي تتهمه النيابة بتسهيل الاتصال الأولي بين «بلوك» وشركة الأمن الإسرائيلية. إلا أن هانينغ نفى أي تورط في عملية الاختطاف، مؤكداً أنه قدَّم دعماً معنوياً فقط.

وتنفي كريستينا بلوك جميع التهم المنسوبة إليها، بما في ذلك التخطيط للاختطاف أو تمويله. ووفق روايتها، فإن والدتها المتوفاة هي من تعاقدت مع شركة الأمن، قبل وفاتها بـ9 أشهر، لافتة إلى أن العملية جاءت نتيجة يأسها من استرجاع أطفالها، بعدما رفض والدهم إعادتهم إلى ألمانيا رغم حكم قضائي ألماني منحها الحضانة الكاملة منذ عام 2021.

في المقابل، يتمسّك الزوج السابق هينزل بقرار المحاكم الدنماركية التي منحته الحضانة الكاملة للأطفال، في حين نقلت السلطات أن الطفلين لا يرغبان في التواصل مع والدتهما، ويعيشان الآن تحت أسماء جديدة وفي عنوان سري بالدنمارك.

وأعلنت النيابة أن عملية الاختطاف تم الإعداد لها بعناية وبتكلفة تجاوزت مئات الآلاف من اليوروات، واستُخدمت خلالها أجهزة مراقبة وإنذار، أُفشلت في اللحظات الأخيرة بعد أن فعَّل الأب جهاز تعقب مثبتاً بأحد أبنائه، مما مكّن الشرطة الدنماركية من ملاحقة الخاطفين، الذين فرّوا بالأطفال إلى جنوب ألمانيا.

وفي تطور إضافي، تواجه بلوك تهمة محاولة تلفيق قضية تحرش بالأطفال ضد زوجها، من خلال زرع صور مفبركة في ممتلكاته، وهي تهمة تنفيها أيضاً.

ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة حتى نهاية العام الحالي، مع الاستماع إلى أكثر من 140 شاهداً و20 خبيراً. وقد أبدت الابنة الكبرى، البالغة 14 عاماً، رغبتها في الشهادة، إلا أن المحكمة أرجأت الجلسات بعد إثارة مخاوف قانونية بشأن تعارض الشهادة مع قضية منفصلة تتعلق بعدم امتثال الأب لحكم الحضانة الألماني.

في هذا السياق، عبّر يوجين بلوك، مؤسس سلسلة «بلوك هاوس»، البالغ 83 عاماً، عن حزنه العميق تجاه ما يحدث، قائلاً في تصريحات لصحيفة «هامبورغر آبندبلات» إنه لم يرَ أحفاده منذ سنوات، مضيفاً: «هذه المعركة تسببت لي في ألم نفسي كبير».

هذه القضية التي تمس العائلة الألمانية الثرية وتُثير الجدل حول الحدود القضائية بين الدول الأوروبية، تفتح الباب أمام أسئلة قانونية وأخلاقية حساسة حول دور القضاء الدولي، والأجهزة الأمنية، ومصلحة الطفل في النزاعات العابرة للحدود.