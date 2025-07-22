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هانتر بايدن: دواء منوم سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترمب

22
JULY
2025
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أعلن نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، هانتر بايدن، أن الأداء الكارثي لوالده في المناظرة أمام الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب الذي أدى إلى تنحي السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة؛ كان «نتيجة لتناوله منوم (الأمبين)» بسبب سفره، حسب ما نشرت «رويترز».
 
وقال هانتر، في مقابلة مع مقدم البرامج على «يوتيوب»، آندرو كالاهان، بُثت أمس الاثنين: «سأخبركم ماذا حصل، أنا أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد حلّق (جو بايدن) في رحلات طيران حول العالم... وهو يبلغ من العمر 81 عاماً. كان متعباً للغاية». وأضاف: «يعطونه (الأطباء) الأمبين ليتمكّن من النوم».
 
ويُستخدم عقار «الأمبين» لعلاج اضطرابات النوم على المدى القصير.
 
وكان أداء الرئيس السابق في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري، آنذاك، ترمب، التي تعثر فيها بايدن عدة مرات ليكمل حديثه، قد أثار انتقاداً عنيفاً ضد ترشحه في انتخابات 2024.
 
وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 يونيو (حزيران) 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة، بعد أن تراجع أمام ترمب في استطلاعات الرأي. ثم صارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، وخسرت أمام ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
 
 
وفي الأيام التي تلت المناظرة، قال الرئيس السابق إن إرهاق السفر بعد رحلتَيْن خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي بالمناظرة.
 
وفي مقابلة يوم الاثنين، عبّر هانتر بايدن أيضاً عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الاستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.
الشرق الأوسط
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