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عشرات القتلى والجرحى إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بحرم مدرسة في بنغلاديش

22
JULY
2025
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تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي في حرم مدرسة بالعاصمة البنغلاديشية دكا، الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل، من بينهم الطيار، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون.
 
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال الجيش ومسؤول إطفاء إن طائرة صينية الصنع من طراز «إف7- بي جي أي»، تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي تحطمت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في ضاحية أوتارا بدكا بعد ظهر الاثنين، أثناء حضور الطلاب الدروس.
 
وذكرت إدارة الإطفاء والدفاع المدني أن 19 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطلاب، لقوا حتفهم، وأنه تم إنقاذ 116 مصاباً بجروح، حيث أصيب عدد كبير منهم بحروق.
 
وأعلنت الحكومة أن الثلاثاء يوم حداد وطني، حيث سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
 
وقال الجيش إن الطائرة أقلعت من قاعدة «إيه كيه خاندكار» الجوية في حي كورميتولا بالعاصمة دكا في الساعة 06:1 مساء بالتوقيت المحلي، وإنها تحطمت بعد ذلك بوقت قصير، حيث اندلعت فيها النيران على الفور.
 
وذكرت التقارير أن الطائرة «تعرضت لخلل فني»، مشيرة إلى أن لجنة رفيعة المستوى تابعة لسلاح الجو ستجري تحقيقاً لتحديد السبب.
 
يذكر أن هذا هو أخطر حادث تحطم طائرة تشهده العاصمة البنغلاديشية في الآونة الأخيرة.
 
وقال الأطباء في مستشفى أوتارا أدونيك إنه تم نقل أكثر من 60 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، إلى مستشفى متخصص في الحروق بعد وصولهم مصابين بحروق.
الشرق الأوسط
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