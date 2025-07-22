ترامب "يعتقل" أوباما في المكتب البيضاوي.. ما القصة؟

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في تصعيد جديد للهجوم على سلفه، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، نشر مقطع فيديو زائف يظهر لحظة "اعتقال" الرئيس السابق باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي، في مشهد تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الفيديو، الذي نُشر في البداية عبر تطبيق "تيك توك"، يعرض مشهدا تم التلاعب به يُظهر عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يقتحمون اجتماعا في المكتب البيضاوي، ويقومون بتقييد أوباما ووضعه في وضعية الركوع أمام ترامب، الذي بدا مبتسما، ثم ينتقل المشهد لعرض أوباما وهو يرتدي زي السجن البرتقالي داخل زنزانة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب الرئيس أوباما على الفيديو المتداول.

من جهته، دأب ترامب في الأشهر الأخيرة على إعادة نشر صور وفيديوهات تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشال"، في محاولة لتأجيج السردية التي تروّج لفكرة تعرضه لمؤامرات من قبل "الدولة العميقة" ومسؤولين سابقين في إدارة أوباما.

وفي سياق متصل، قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، الأسبوع الماضي، إن تقريرا جديدا صدر عن مكتبها يُظهر "مؤامرة خيانية" قادها كبار المسؤولين في إدارة أوباما بهدف الإضرار بترامب خلال انتخابات 2016.

وأكدت أنها ستحيل الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات القانونية.