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اسكوتلندا تحث رئيس الوزراء البريطاني على التعاون لإنقاذ أطفال غزة

21
JULY
2025
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حثَّت اسكوتلندا رئيسَ الوزراء البريطاني على التواصل معها من أجل إجلاء الأطفال المصابين في غزة، وإنقاذهم من الموت.
 
وكتب الوزير الأول في اسكوتلندا جون سويني، إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الحالي، قائلاً إن اسكوتلندا «مستعدة» لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أُصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة؛ لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لكن سويني قال إنه لم يتلقَّ أي رد من ستارمر.
 
وفي بيان لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، قال سويني: «إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة الذين، دون رعاية طبية مناسبة، سيترَكون ليموتوا».
 
وتابع: «هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في غزة تحت القصف والحصار الإسرائيليَّين». وأضاف: «نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، حيث يعمل الجرّاحون ليلاً ونهاراً تحت نيران المدفعية، مع إمدادات غير كافية، وغالباً دون كهرباء». وقال: «نعلم أن كثيراً من المستشفيات قد تم استهدافها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي».
 
وأضاف سويني أن اسكوتلندا «مستعدة للقيام بما هو مطلوب لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال». وجاءت دعوته الأولية بعد اجتماع مع منظمة «يونيسف» الخيرية للأطفال، مما دفعه لإعلان «سباق مع الزمن» لمساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وقال: «لكن لا يمكننا فعل ذلك دون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني، وإدخالهم إلى اسكوتلندا».
 
وتابع: «أحث رئيس الوزراء على التواصل العاجل مع الحكومة الاسكوتلندية بشأن هذه القضية حتى نتمكَّن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الصغار».
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