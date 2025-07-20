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تسلّم الرئاسة السورية نتائج التحقيق في أعمال عنف الساحل

20
JULY
2025
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أعلنت الرئاسة السورية تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طالت العلويين في منطقة الساحل في شهر آذار، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها "منع تكرار الانتهاكات".

وأشارت الرئاسة السورية في بيان، إلى استلام "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار".

وأضاف أن الرئاسة "ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة".

ولم يتضمن البيان أي إشارة الى خلاصات التحقيق، بينما دعت الرئاسة اللجنة الى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها "إذا رأت ذلك مناسبا".

وقالت إن اللجنة أنشئت لضمان "مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى".

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