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تحذيرات من تسونامي.. زلزالان يضربان روسيا

20
JULY
2025
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أعلنت مراكز رصد زلزالي، اليوم الأحد، أن زلزالين قويين ضربا قبالة سواحل منطقة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، بلغت قوتهما 6.6 و6.7 درجات على مقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات مدّ عاتية "تسونامي".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الأول وقع قرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا، ما دفع إلى إصدار تحذير فوري من احتمالية حدوث تسونامي في المنطقة.

من جهته، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال الأول سجّل قوة 6.6 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات، بعدما كان قد قُدّر مبدئيًا بـ6.2 درجات.

وفي وقت لاحق، أعلن المركز عن وقوع زلزال ثانٍ بلغت قوته 6.7 درجة، قبالة السواحل نفسها، وعلى العمق ذاته، بعد دقائق من الزلزال الأول. بينما قدّر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال الثاني بـ7.4 درجات.

وتُعد كامتشاتكا من المناطق النشطة زلزاليًا، وغالبًا ما تتعرّض لهزّات قوية. وكانت قد شهدت قبل نحو عام زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 7.2 درجة، دون أن يسفر حينها عن خسائر كبيرة.

 

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