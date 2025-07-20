قتلى ومفقودين.. رحلة سياحية تنتهي بكارثة!

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قُتل 38 شخصاً وفُقد 8 آخرون جراء انقلاب سفينة سياحية كانت تقل ركاباً فيتناميين في خليج "ها لونغ"، شمال فيتنام، بعد ظهر السبت، نتيجة عاصفة رعدية مفاجئة ضربت المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السفينة "وندر سي" كانت تقل 48 راكباً و5 أفراد من الطاقم، جميعهم فيتناميون، في رحلة ترفيهية بحرية، عندما انقلبت بسبب رياح شديدة، وفق ما نقلته صحيفة "في إن إكسبريس".

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 11 شخصاً، بعدما كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق إنقاذ 12 شخصاً قبل تعديل الرقم لاحقاً. ومن بين الناجين، صبي يبلغ من العمر 14 عاماً جرى سحبه حيّاً بعد 4 ساعات من احتجازه داخل هيكل السفينة المقلوبة.

وأفادت الصحيفة بأن معظم الضحايا هم من السياح، بينهم نحو 20 طفلاً، قدموا من العاصمة هانوي، في رحلة سياحية إلى أحد أشهر المقاصد الطبيعية في البلاد.

تزامناً، حذّرت السلطات من اقتراب عاصفة استوائية جديدة تُدعى "ويفا"، يُتوقع أن تضرب شمال فيتنام خلال الأيام المقبلة، وتشمل تأثيراتها الساحل المطل على خليج ها لونغ.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أصدر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه توجيهات عاجلة إلى السلطات، دعا فيها إلى تكثيف عمليات الإنقاذ والإغاثة، وإعطاء الأولوية للبحث عن المفقودين، مع تشديد على ضرورة الاستعداد للعاصفة المقبلة.