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هونغ كونغ تصدر "أعلى تحذير من العاصفة" مع إقتراب الاعصار!

20
JULY
2025
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أصدرت هونغ كونغ أعلى تحذير من العاصفة اليوم الأحد إذ جلب الإعصار ويبا المحمل برياح تزيد سرعتها على 167 كيلومترًا في الساعة أمطارًا غزيرة ورياحًا على كافة أنحاء المنطقة، ما تسبب في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران.

ورفع مرصد الأرصاد الجوية في المدينة مستوى التحذير من العاصفة إلى رقم 10 في الساعة 9:20 صباحًا (01:20 بتوقيت غرينتش) وقال إنه يتوقع أن تظل عند هذا المستوى "لبعض الوقت".

وأظهر التحذير أن ويبا سيحوم على بعد حوالي 50 كيلومترًا إلى الجنوب من المرصد. وقال المرصد إن رياحًا بقوة الإعصار تؤثر على الجزء الجنوبي من هونغ كونغ.

وألغت شركة طيران كاثي باسيفيك كل رحلاتها القادمة أو المغادرة من مطار هونغ كونغ بين الخامسة صباحًا والسادسة مساء اليوم الأحد. وألغت رسوم تغيير التذاكر واتخذت الترتيبات اللازمة للعملاء لإعادة الحجز.

وتم تعليق معظم وسائل النقل العام اليوم الأحد، بما في ذلك العبارات وسط ارتفاع أمواج البحر.

 

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