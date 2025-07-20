living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روبيو: على دمشق محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في السويداء وتقديمه إلى العدالة

20
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

روسيا اليوم: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتوجب على دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في محافظة السويداء إلى العدالة.

 

علق وزير الخارجية الأمريكي على تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا عقب الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بين عشائر البدو والفصائل الدرزية المحلية المسلحة.


وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "‌‏بقينا على تواصل مكثف خلال الأيام الماضية مع إسرائيل والأردن ودمشق بشأن التطورات جنوبي سوريا، و‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا".


وأضاف: "‌‏يجب أن يتوقف القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية داخل المنطقة فورا وعلى دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع إلى العدالة".

 

وتابع في تصريحات: "‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا ويجب أن تتوقف عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء التي حدثت وما زالت تحدث".

 

وشدد الوزير الأمريكي أنه على السلطات في دمشق استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم "داعش" وأي جهاديين عنيفين من دخول السويداء.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout