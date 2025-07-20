روبيو: على دمشق محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في السويداء وتقديمه إلى العدالة

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روسيا اليوم: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتوجب على دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في محافظة السويداء إلى العدالة.

علق وزير الخارجية الأمريكي على تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا عقب الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بين عشائر البدو والفصائل الدرزية المحلية المسلحة.



وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "‌‏بقينا على تواصل مكثف خلال الأيام الماضية مع إسرائيل والأردن ودمشق بشأن التطورات جنوبي سوريا، و‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا".



وأضاف: "‌‏يجب أن يتوقف القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية داخل المنطقة فورا وعلى دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع إلى العدالة".

وتابع في تصريحات: "‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا ويجب أن تتوقف عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء التي حدثت وما زالت تحدث".

وشدد الوزير الأمريكي أنه على السلطات في دمشق استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم "داعش" وأي جهاديين عنيفين من دخول السويداء.