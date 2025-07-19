“نوستراداموس الحي” والعرافة الشهيرة “بابا فانغا” تنبأ بحدث تاريخي سيتحقق في الـ 2025.. فما هو؟

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يشتهر العراف البرازيلي أثوس سالومي بدقة تنبؤاته وأطلق عليه لقب “نوستراداموس الحي”، واللافت انه تنبأ مع العرافة البلغارية الشهيرة الراحلة بابا فانغا بالأمر نفسه لعام 2025، فما هو؟

وفقا لهذين العرّافين فإن الكائنات الفضائية ستكون عمّا قريب بيننا، بحسب توقعاتهما.

وعلى الرغم من أن العرّافة البلغارية العمياء بابا فانغا توفيت عام 1996، إلا أنها تركت بعض التنبؤات الرئيسية للمستقبل، وقد اتفق معها العرّافون المعاصرون، بما في ذلك “نوستراداموس الحي”، على هذا التوقع تحديدا.

فقد تنبأت بأن البشر سيتواصلون مع كائنات فضائية في عام 2025، وأن الحدث سيحدث على الأرجح بالتزامن مع “حدث رياضي كبير”.

وعلى الرغم من أن بعض أبرز البطولات والألعاب لهذا العام قد أقيمت بالفعل مثل ويمبلدون، والسوبر بول، وتصفيات الدوري الأميركي للمحترفين، ودوريات كرة القدم الشهيرة إلا أن العام لم ينتصف بعد، وما تزال هناك العديد من الفعاليات الرياضية الصاخبة التي قد “تجذب الزوار من خارج الأرض”.

أما أثوس سالومي، المعروف أيضا بلقب “نوستراداموس الحي”، تيمنًا بالعراف والمنجم الفرنسي الشهير في القرن الخامس عشر، فقد توقّع بدوره أن البشرية ستتمكن من شطب “الاتصال بالكائنات الفضائية” من قائمتها هذا العام.

سالومي، وهو “خبير في الظواهر الخارقة” وعراف يبلغ من العمر 38 عاما من البرازيل، قال لصحيفة “ديلي ميل” إن التقدم التكنولوجي وزيادة استكشاف الفضاء سيقودان في النهاية إلى تلاقي جنسناالبشري المتواضع مع الحياة الفضائية.

وأضاف: “بفضل تلسكوب جيمس ويب، قد تحصل البشرية أخيرا على إجابة بشأن وجود كائنات فضائية، في الوقت الذي قد تقوم فيه حكومات مثل الولايات المتحدة برفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs)”.

وتابع: “إذا صحّ ذلك، فإن هذه الاكتشافات يمكن أن تُحدث ثورة في نظرتنا إلى الكون الذي نعيش فيه – وإلى أنفسنا”.

ويدّعي كل من نوستراداموس الحي وبابا فانغا أنهما تنبّآ بأحداث كبرى في الماضي رغم أنه لا يوجد سجل رسمي لتنبؤات بابا فانغا.

وقبل وفاتها، التي قيل إنها تنبّأت بها بدقة تُنسب إليها نبوءات صحيحة مثل الوفاة المبكرة للأميرة ديانا، وهجمات 11 أيلول ، وعدد من الأحداث العالمية البارزة الأخرى.

أما سالومي، فيزعم أنه تنبأ باستحواذ إيلون ماسك على “تويتر”، ووفاة الملكة إليزابيث، وجائحة كورونا.

وبالإضافة إلى التنبؤ بالاتصال بكائنات فضائية، توقّع أيضا احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة في عام 2025، كما توقّع تطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع.