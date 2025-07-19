مفاجأة بفضيحة كولدبلاي.. من هو زوج السيدة الخائنة؟

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ما تزال واقعة ظهور الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer ورئيسة الموارد البشرية بالشركة، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولدبلاي"، تثير الجدل.

وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.

وظهرت كريستين كابوت (52 عاما) وآندي بايرون عندما التقطتهما الكاميرا خلال الحفل الذي أقيم في بوسطن الأميركية، ما أثار ردود فعل ساخرة من نجم الفرقة كريس مارتن، الذي علق قائلا للجمهور: "إما أنهما على علاقة غرامية... أو خجولين جدا".

زواج قائم وعقارات مشتركة

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كريستين متزوجة حاليا من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة مشروبات كحولية، ومقرها ماساتشوستس.

وبحسب وثائق عقارية رسمية تعود إلى يناير الماضي، فإن كريستين وأندرو كابوت لا يزالان متزوجين، حيث قاما ببيع عقار في مدينة واترتاون بقيمة 1.8 مليون دولار، كما اشتريا منزلا آخر بقيمة 2.2 مليون دولار في مدينة راي بولاية نيوهامبشر في فبراير الماضي، ما يؤكد استمرارية العلاقة الزوجية بينهما.

وتقول "ديلي ميل" أن اللافت أن كريستين ظهرت في صور عائلية العام الماضي وهي ترتدي خاتم الزواج أثناء حفل عيد ميلاد ابنة زوجها أندرو من زواجه الأول، لكنها لم تكن ترتديه خلال الحفل الأخير الذي شهد ظهورها المثير للجدل مع بايرون.

علاقات سابقة وطلاق

وكانت كريستين متزوجة سابقا من رجل يدعى كين ثورنبي، وتقدمت بطلب الطلاق في 2018، وتم الانفصال رسميا في 2020.

أما زوجها الحالي أندرو كابوت، فقد تزوج مرتين سابقا؛ حيث انتهى الزواج الأول سنة 2013، والثاني انتهى في 2018.

في الوقت ذاته، فإن آندي بايرون متزوج أيضا. وقد لاحظ متابعون أن زوجته ميغان بايرون أزالت لقبه من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

تحقيق داخلي

وأصدرت شركة Astronomer الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بيانا أكدت فيه فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة.

وقالت الشركة في بيان: "يتوقع من قادتنا أن يكونوا قدوة في السلوك والمساءلة. وقد بدأ مجلس الإدارة تحقيقا رسميا في هذا الشأن، وسنشارك مستجدات التحقيق قريبا".

ولم توضح الشركة بعد إن كانت العلاقة بين الطرفين معروفة داخل المؤسسة، كما لم تفصح عما إذا كانا سيستمران في منصبيهما أو سيتم إيقافهما مؤقتا.

وحتى اللحظة، لم يعلق أي من كريستين كابوت أو آندي بايرون على ما جرى، في انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي وعدت الشركة بكشف تفاصيله لاحقا.