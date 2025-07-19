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ترامب يتحدث عن تحقيق "معجزة" بين بلدين

19
JULY
2025
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أرمينيا وأذربيجان تقتربان من التوصّل إلى اتفاق سلام بينهما، معتبرًا أن الولايات المتحدة "حقّقت معجزة" في هذا الملف.

وقال ترامب، خلال عشاء جمعه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وفق ما نقلته القنوات التلفزيونية الأميركية: "أرمينيا، أذربيجان... لقد حققنا معجزة هناك، والاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه".

يُذكر أنه منذ عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية تهدف إلى إنهاء النزاع بين البلدين.

وفي نهاية أيار 2023، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استعداد بلاده للاعتراف بسيادة أذربيجان ضمن الحدود التي كانت سارية في عهد الاتحاد السوفيتي، بما يشمل إقليم ناغورني قره باغ.

وفي 19 أيلول 2023، شنّت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ استمرت ليوم واحد، أعلن على إثرها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده استعادت وحدتها الإقليمية، بينما أعلنت السلطات الفعلية في الإقليم عن "حل" جمهورية أرتساخ غير المعترف بها، وذلك اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2024.

وفي حزيران الماضي، اقترح السفير الروسي في يريفان، سيرغي كوبيركين، تنظيم توقيع الاتفاق المرتقب بين أرمينيا وأذربيجان على منصة روسية.

 

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