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فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. هذا ما فعلته زوجة آندي بايرون بعد فضيحة كشف خيانته لها!

19
JULY
2025
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بعدما حقق فيديو خيانة الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer المتخصصة في تحليلات البيانات آندي بايرون مع مديرة الموارد البشرية في الشركة نفسها والتي تم كشفها في حفل فرقة "كولدبلاي" في مدينة بوسطن الأميركية أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، أقدمت ميغان كيريغان، زوجة بايرون، على حذف اسمه من حسابها على فيسبوك قبل أن تُقدم بحذف حسابها بالكامل.

وجاء ذلك بمثابة أول رد فعل علني على فضيحة الخيانة التي كُشفت مباشرة على الهواء خلال حفل فرقة كولد بلاي، وأثارت ضجة كبرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار حذف كيريغان لاسم زوجها ثم اختفاؤها المفاجئ من "فيسبوك" ضجة واسعة، وطرح العديد من التساؤلات حول مصير زواجها، وسط تكهنات بوجود أزمة حادة داخل المنزل.

وأظهرت لقطات انتشرت كالنار في الهشيم، بايرون وهو يعانق كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في شركته، خلال فقرة "الكاميرا الرومانسية" في الحفل الذي أقيم في استاد جيليت في ماساتشوستس.

وعندما انتبه الاثنان إلى ظهورهما على الشاشة العملاقة، تباعدا بشكل مفاجئ وحاولا الاختفاء من الكاميرا، ما أثار ضحك الجمهور وتعليقاً طريفاً من كريس مارتن، مغني الفرقة، قال فيه: "إما أنهما على علاقة سرية، أو أنهما خجولان جداً".
لكن الموقف الطريف سرعان ما تحوّل إلى عاصفة جدل، بعدما حقق الفيديو أكثر من 45 مليون مشاهدة على "تيك توك"، وانتقل بسرعة إلى باقي المنصات، وبدأ مستخدمو الإنترنت في البحث عن تفاصيل حياة بايرون الشخصية، ليُكتشف أنه لا يزال متزوجاً من ميغان، وهي أم لطفلين وتشغل منصباً مرموقاً في مؤسسة تعليمية مرموقة بولاية ماساتشوستس.

ميغان، التي عُرفت بمسيرتها في مجال التعليم الشامل وتعمل كمديرة مشاركة لبرنامج متخصص في مدرسة بانكروفت، لم تصدر أي تصريح علني، لكن تصرفها السريع بتغيير اسمها العائلي ثم حذف حسابها، أثار التكهنات حول حدوث أزمة زوجية.

يُذكر ان بايرون قام بإغلاق حسابه على "لينكد إن"، حيث لم يعد الوصول إليه ممكناً، وظهرت رسالة خطأ عند محاولة فتح صفحته.

أما كابوت، التي ظهرت في الفيديو، فقد كانت متزوجة سابقاً من كينيث ثورنبي، وانفصلت عنه في 2022، وقد انضمت إلى الشركة في تشرين الثاني 2024، بعد أشهر فقط من تولي بايرون منصبه تموز من العام نفسه.(24)

 

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