توم براك يُعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل... وهذه أبرز بنوده

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عقب الأحداث في السويداء، أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

وأشار باراك، في بيان على منصة "إكس"، إلى أن الاتفاق الجديد يحظى بدعم تركيا والأردن ودول مجاورة، داعيا مكونات المجتمع السوري إلى نزع السلاح والعمل لبناء هوية وطنية موحدة تعيش بسلام مع جيرانها.

وجاء ذلك بعد أيام من تصاعد التوترات، بما في ذلك غارات جوية إسرائيلية استهدفت دمشق ومواقع عسكرية سورية، بزعم "حماية الأقلية الدرزية".

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع للقوات الحكومية في جنوب سوريا طالبة انسحابها من مناطق الدروز.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا السفير فليك جميع المكونات السورية، الدروز والبدو والسنة، إلى "إلقاء السلاح والمساهمة في بناء هوية سورية جديدة وموحّدة بالتعاون مع الأقليات الأخرى".

وكانت إسرائيل قد نفذت سلسلة من الضربات الجوية ضد منشآت حكومية في دمشق وجنوب سوريا من أجل "حماية مجتمعاتها الدرزية والردع ضد أي تهديد".

وأشار محللون إلى دور محوري لكل من تركيا والأردن والولايات المتحدة في المفاوضات. وأكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن أنقرة تواصل التنسيق مع إسرائيل عبر أجهزة المخابرات، للتأكد من عدم زعزعة الاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويقضي الإتفاق وفق الإعلام السوري بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز، كما يشمل الاتفاق دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة، كما يسمح بإمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد و ينص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون، كما يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة.